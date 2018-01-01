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Proekt zhilogo kompleksa - rayon Beylikdyuzyu Stambul

Avanos, Turkey
from
€280,215
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Description Description
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About the complex

We offer you new apartments in Istanbul – Beilikyu district. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 113.08 to 252.08 square meters. The largest city in Turkey on the shores of the Sea of Marmara and Black, and Europe, and Asia, is divided by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities in the world. Istanbul is a city of prospects, a cradle of history, majestic mosques, a unique cultural heritage, thousands of attractions, so buying a new apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. The property is flat, depending on the areas. Near the sea are low houses, luxury villas. In sleeping areas there is a lot of high-rise construction, skyscrapers. Investments in Istanbul real estate will bring you good capital gains and high rental incomes, in the city there is a constant flow of foreigners, students, tourists, secured Turkish citizens from other regions. 
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2024
New building location
Avanos, Turkey

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Proekt zhilogo kompleksa - rayon Beylikdyuzyu Stambul
Avanos, Turkey
from
€280,215
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Avsallare. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 44 to 94 square meters. The distance to the sea is 1400 meters. The perfect combination of beaches and forests: the Avsallar region is located right on the shores of the Mediterranean Sea, surrounded by dense, coniferous forests. Famous for its sandy beaches and coniferous forests, Avsallar rightfully deserves the title of the greenest suburb of Alanya. Avsallar Infrastructure: The area is located 20 km from the center of Alanya from the side of Cleopatra Beach, and 95 km from Antalya Airport. Public transport runs along the sea. Of the infrastructure in Avsallar, basically there is everything you need, including a farm bazaar, network supermarkets, currency exchanges, ATMs, and various services. A good selection of restaurants, bakeries, Turkish cafes. The area is actively growing and finding new apartments in Avsallar is easy, while there are houses with both chic and modest infrastructure.
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Completion date: 2023
Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким песчаным пляжам. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бассейны для плаванья. Он придется по душе последователям  эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькие детки с колясками. Пляжи Демирташа долгое время были «дикими».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным  дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевания, душевые, кафе. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха. Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой  1+1, пентхаусов 2+1 и панорамного пентхауса 3+1. Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной столешницей, установленной сантехникой, межкомнатные двери, элкетронагреватель. Можно сразу завозить мебель и жить. Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения: Бассейн Аквапарк Крытый бассейн Детская игровая комната Теннисный корт / баскетбольная площадка Сауна Фитнес зал Парная комната Хамам – турецкая баня Массажная комната Конференц зал Бильярд Настольный теннис Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой Парковка. Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо. Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру в рассрочку без процентов от застройщика. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года. Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобретете надежного помощника, который поможет подобрать ваш вариант планировки и подберет индивидуальный для вас план оплаты. Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик. По пятницам,  в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, сопровождая свежеиспеченным хлебом и разнообразными салатами. В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на территории доступны большая детская площадка, зоны для барбекю, беседки, спортивная площадки и футбольное поле. Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно графика. Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазины и заведения, а количество  желающих отдохнуть здесь увеличивается с каждым годом. Вам  понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.  
Residential complex Sovremennyy ZhK s bolshim torgovym centrom i otelem v Stambule
Residential complex Sovremennyy ZhK s bolshim torgovym centrom i otelem v Stambule
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from
€223,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Istanbul – Kuciukchekmedzhe district. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1.The area of the apartment is from 81.77 to 143 m2.Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, cradle history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of sights. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise you with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa.
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