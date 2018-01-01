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Novye apartamenty v stilnoy vysotke v rayone Maltepe

Marmara Region, Turkey
from
€283,000
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16
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About the complex

Stay Property offers new apartments in Istanbul – Maltepe district. The residential complex presents 1 + 1.The area of the apartment is from 50.74 to 61.15 m2.Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, cradle history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of sights. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise you with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2023
New building location
Marmara Region, Turkey

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Novye apartamenty v stilnoy vysotke v rayone Maltepe
Marmara Region, Turkey
from
€283,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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  This project offers to you countryside feeling  and residence comfort meanwhile. Totally ready to move and first class finishing you can observe in each steps. Next to the largest and most prestigous villa compound of Istanbul. This project is suits to you if you would like meanwhile green&blue; desire a wealthy environment; neighbor to international schools etc.
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turkey
from
€301,000
Completion date: 2023
Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от центра Алании и пляжа Дамлаташ. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, которые решили приобрести недвижимость в Алании. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировка под любые запросы и продуманные детали – вот несколько преимуществ жилого комплекса.   Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.   Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и дуплексы планировкой 3+1. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрести недвижимость в Турции в качестве инвестиций.   Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1+1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для отпуска. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2+1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в изумрудных лесах. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3+1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большой семьи или компании друзей. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.   На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя в тени беседки. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецким хамамом.   Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать обладателем курортного жилья, но и легко получить вид на жительство. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услугами.   В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли-продажи недвижимости и оформления документов. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.   Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного завершения строительных работ. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану оплаты. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.  
Residential complex Novye apartamenty s otelnoy infrastrukturoy v Stambule
Residential complex Novye apartamenty s otelnoy infrastrukturoy v Stambule
Marmara Region, Turkey
from
€199,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Istanbul – Kartal district. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1, 5 + 1, 5 + 2.The area of the apartment is from 85.58 to 297.83 m2. Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, a cradle of history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa. 
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