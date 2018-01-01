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Novyy proekt s infrastrukturoy v Verhney Obe

Alanya, Turkey
from
€133,000
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18
Description Description
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About the complex

Stay Property offers new apartments in the Oba-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.The area of the apartment is from 54 to 156 m2.The distance to the sea is 1900 meters. If you choose an area for permanent residence in Alanya, then Both of you will do your best, especially if you have children. Both combine low-rise development, proximity to the center and the developed infrastructure necessary for life in Alanya. Although Both are close to the center, new projects appear here with regular constancy, so buying an apartment in a new building is still real here. The infrastructure of the Oba area: Alanyum shopping center, large Neva Outlet shopping centers, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, Koçtaş construction and hardware supermarket, Vatan large hardware store. It is in Oba that the largest new city hospital operates. For children: prestigious Turkish private schools and colleges « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », kindergartens, a school with Russian-speaking teachers has opened. There are also private schools of various techniques, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2024
New building location
Alanya, Turkey

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Novyy proekt s infrastrukturoy v Verhney Obe
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€133,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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