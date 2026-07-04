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Квартиры в Шабва, Йемен

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Rudum District, Йемен
Квартира 4 комнаты
Rudum District, Йемен
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 3/2
Эта качественно отремонтированная двухуровневая квартира расположена на 3-м этаже ухоженного…
$300,878
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Параметры недвижимости в Шабва, Йемен

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