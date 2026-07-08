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Долгосрочная аренда офисов в Hejer as Sayer District, Йемен

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5 объектов найдено
Офис 400 м² в Hejer as Sayer District, Йемен
Офис 400 м²
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 20
Площадь 400 м²
В одном из самых престижных районов центра Вены предлагается полностью оборудованная офисная…
$45,640
в месяц
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Офис 100 м² в Hejer as Sayer District, Йемен
Офис 100 м²
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Современный офис с полным сервисом и престижным деловым адресом В знаменитом Millennium Tow…
$6,051
в месяц
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Офис 340 м² в Hejer as Sayer District, Йемен
Офис 340 м²
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 11
Площадь 340 м²
Представительский офис с полным сервисом и современной инфраструктурой В современном бизнес…
$32,486
в месяц
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Офис 230 м² в Hejer as Sayer District, Йемен
Офис 230 м²
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 11
Площадь 230 м²
Количество этажей 9
Работайте в вдохновляющей атмосфере: современное офисное пространство в престижном бизнес-це…
$33,172
в месяц
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Офис 400 м² в Hejer as Sayer District, Йемен
Офис 400 м²
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Идеальны для растущих компаний: современные полностью оборудованные офисы в представительско…
$30,994
в месяц
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