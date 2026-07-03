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Виллы в Al Qaf District, Йемен

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Al Qaf District, Йемен
Вилла 5 комнат
Al Qaf District, Йемен
Число комнат 5
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Тип: Частный жилой дом Участок: 610 м² Площадь: около 205 м² Год постройки: 1963 Отоплен…
$245,682
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Параметры недвижимости в Al Qaf District, Йемен

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