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Дома в Al Mahfad District, Йемен

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1 объект найдено
Дом 7 комнат в alrhbt, Йемен
Дом 7 комнат
alrhbt, Йемен
Число комнат 7
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Этот уникальный объект недвижимости в Каринтии сочетает в себе лучшее из двух миров: с одной…
$1,78 млн
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Параметры недвижимости в Al Mahfad District, Йемен

Недорогая
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