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Квартиры в Xuyen Moc District, Вьетнам

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 17/19
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€113,611
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 18/19
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€204,501
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Xuyen Moc District, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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