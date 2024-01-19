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Жильё в Xuyen Moc District, Вьетнам

дома
5
7 объектов найдено
Таунхаус 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Таунхаус 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€454,446
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Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€757,410
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DDA Real Estate
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Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€1,48 млн
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Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€984,633
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DDA Real Estate
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Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Вилла 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 525 м²
Количество этажей 2
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€2,39 млн
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 17/19
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€113,611
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 18/19
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€204,501
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Xuyen Moc District, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
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