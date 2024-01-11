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Виллы в провинция Кханьхоа, Вьетнам

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€1,87 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 883 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€6,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в провинция Кханьхоа, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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