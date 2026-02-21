Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Вьетнам
  3. Анзянг
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Анзянг, Вьетнам

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Студия 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Анзянг, Вьетнам

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти