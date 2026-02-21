Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Уругвай
  3. Punta Del Este
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Punta Del Este, Уругвай

трехкомнатные
4
четырехкомнатные
3
2 объекта найдено
Квартира 12 комнат в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 12 комнат
Punta Del Este, Уругвай
Число комнат 12
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 12/18
Испытайте роскошную жизнь в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, в этом потрясающем кондоминиуме с 3 сп…
$700,000
Квартира 9 комнат в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 9 комнат
Punta Del Este, Уругвай
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 10/18
Испытайте себя в роскошной жизни в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, в этом потрясающем кондоминиуме…
$550,000
