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Жильё в Ventura County, США

2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Ventura County, США
Коттедж 5 комнат
Ventura County, США
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Панорамный дом на первой линии от океана! Незабываемые виды на бесконечные водные просторы! …
$2,60 млн
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Дом 5 комнат в Ventura County, США
Дом 5 комнат
Ventura County, США
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Потрясающая возможность! Первая линия от пляжа и океана! Можно засыпать и просыпаться под пл…
$2,55 млн
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Параметры недвижимости в Ventura County, США

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