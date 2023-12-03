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Жильё в Tangipahoa Parish, США

1 объект найдено
Дом 5 спален в Tangipahoa Parish, США
Дом 5 спален
Tangipahoa Parish, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Добро пожаловать в этот невероятный дом с 5 спальнями и 3,5 ванными комнатами в Пончатуле! Р…
€550,211
в месяц
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Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Tangipahoa Parish, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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