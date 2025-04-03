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Квартиры с видом на море в Сент-Пол, США

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Сент-Пол, США
Квартира 1 комната
Сент-Пол, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
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$105,117
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Рейтинг 4.9 / 5:
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