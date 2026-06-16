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Отели в Polk County, США

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Haines City
6
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6 объектов найдено
Отель 162 м² в Haines City, США
Отель 162 м²
Haines City, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этот хорошо спроектированный 3-спальный таунхаус с 2,5 ванными комнатами предлагает 1748 ква…
$289,000
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Отель 162 м² в Haines City, США
Отель 162 м²
Haines City, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этот хорошо спроектированный 3-спальный таунхаус с 2,5 ванными комнатами предлагает 1748 ква…
$289,000
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Отель 97 м² в Haines City, США
Отель 97 м²
Haines City, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот хорошо спроектированный таунхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает 1407 кв…
$265,000
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Отель 97 м² в Haines City, США
Отель 97 м²
Haines City, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот хорошо спроектированный таунхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает 1407 кв…
$265,000
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Отель 162 м² в Haines City, США
Отель 162 м²
Haines City, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этот хорошо спроектированный 3-спальный таунхаус с 2,5 ванными комнатами предлагает 1748 ква…
$289,000
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Отель 97 м² в Haines City, США
Отель 97 м²
Haines City, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
This well-designed 2-bedroom, 2-bathroom townhouse offers 1,407 sq ft of comfortable living …
$265,000
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