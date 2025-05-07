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Долгосрочная аренда студий в Mecklenburg County, США

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Huntersville, США
Студия 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию на 3-м этаже площадью 32 м2 с кроват…
$582
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Студия 1 комната в Huntersville, США
Студия 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 21 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$516
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Realting.com
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