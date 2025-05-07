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Коттеджи в Mecklenburg County, США

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Huntersville, США
Коттедж 7 комнат
Huntersville, США
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Продается: очаровательный дом отдыха, расположенный в Клодно в Кашубской области – всего в 3…
$96,503
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Fox Promotion S.C
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Параметры недвижимости в Mecklenburg County, США

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