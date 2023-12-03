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Жильё в Bexar County, США

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Сан-Антонио, США
Дом 4 спальни
Сан-Антонио, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Испытайте идеальное сочетание пространства, комфорта и местоположения в этом прекрасно обору…
€200,000
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Bexar County, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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