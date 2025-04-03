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Квартиры в Windsor and Maidenhead, Великобритания

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Sunningdale, Великобритания
Квартира 3 спальни
Sunningdale, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Откройте для себя уникальную возможность стать владельцем роскошного дома в самом сердце Бер…
$1,71 млн
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Квартира 2 спальни в Maidenhead, Великобритания
Квартира 2 спальни
Maidenhead, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эти стильно меблированные апартаменты с 3 спальнями расположены в престижном районе Гюллерпи…
$569,255
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Квартира 1 спальня в Maidenhead, Великобритания
Квартира 1 спальня
Maidenhead, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Готовые к заселению апартаменты доступны в семейном комплексе, расположенном в престижном ра…
$440,097
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