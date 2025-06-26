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Квартиры с садом в Уотфорде, Великобритания

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4 объекта найдено
Квартира в Уотфорд, Великобритания
Квартира
Уотфорд, Великобритания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Расположенные в спокойной сельской местности, эти живописные дома в Уотфорде сочетают традиц…
$453,386
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Квартира 1 спальня в Уотфорд, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уотфорд, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В живописных окрестностях Уотфорда эти роскошные дома предлагают современную жизнь с ощущени…
$547,435
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Квартира 2 спальни в Уотфорд, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уотфорд, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эти элегантные дома в Уотфорде сочетают в себе вневременный дизайн с современными удобствами…
$639,565
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Квартира 2 спальни в Уотфорд, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уотфорд, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Расположенные в живописных окрестностях Уотфорда, Хартфордшир, эти живописные дома предлагаю…
$624,278
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