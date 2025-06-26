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Квартиры с садом в Wallingford, Великобритания

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Wallingford, Великобритания
Квартира 1 спальня
Wallingford, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Испытайте очарование традиционно стильных высококачественных домов в Уоллингфорде, OX10 0FN.…
$378,984
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Квартира 2 спальни в Wallingford, Великобритания
Квартира 2 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенные в живописном городе Уоллингфорд, эти традиционно стильные дома предлагают бесш…
$462,686
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Квартира 1 спальня в Wallingford, Великобритания
Квартира 1 спальня
Wallingford, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенные в очаровательном городе Уоллингфорд, эти традиционно стильные дома предлагают …
$392,935
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Квартира 2 спальни в Wallingford, Великобритания
Квартира 2 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенные в живописном городе Уоллингфорд, эти традиционно спроектированные дома органич…
$448,736
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