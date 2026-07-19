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Жилье в Tees Valley, Великобритания

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Hartlepool, Великобритания
Таунхаус 4 комнаты
Hartlepool, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Британские инвестиции в свободную собственность от 119 000 фунтов стерлинговСоздайте доход о…
$159,484
НДС
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Агентство
Keller Williams
Языки общения
English, Türkçe
Realting.com
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Параметры недвижимости в Tees Valley, Великобритания

Недорогая
Элитная
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