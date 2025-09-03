Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Swaffham, Великобритания

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 2 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,17 млн
Квартира 2 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 2 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$997,031
Квартира 1 спальня в Swaffham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Swaffham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$718,353
Квартира 3 спальни в Swaffham, Великобритания
Квартира 3 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в отличном положении на берегу реки, этот проект воплощает в себе устойчивое п…
$1,23 млн
