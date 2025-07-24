Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Southall
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Southall, Великобритания

однокомнатные
4
двухкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Southall, Великобритания
Квартира 1 спальня
Southall, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Шаг в современный город, живущий с этими стильными 1-комнатными квартирами на продажу в Саут…
$585,615
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Шаг в оживленный новый район Западного Лондона, предлагающий идеальный баланс городской жизн…
$716,600
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Southall, Великобритания
Квартира 1 спальня
Southall, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Откройте для себя современные 1-комнатные квартиры на продажу в Саутолле, предлагая продуман…
$511,018
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Живые моменты из Центрального Лондона в ярком новом сообществе Западного Лондона, спроектиро…
$775,338
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Southall, Великобритания
Квартира 2 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя процветающий новый район Западного Лондона, где современная архитектура вс…
$790,122
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти