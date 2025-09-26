Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Долгосрочная аренда
  4. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Великобритании

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Лондон, Великобритания
Пентхаус 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 2/5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: In the heart of London’s prestigious Kensington di…
$21,375
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти