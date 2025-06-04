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Инвестиционная недвижимость в Nottinghamshire, Великобритания

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1 объект найдено
Инвестиционная 48 м² в Newark and Sherwood, Великобритания
Инвестиционная 48 м²
Newark and Sherwood, Великобритания
Площадь 48 м²
Коттеджи на территории загородных отелей сдаются в краткосрочную аренду на Booking & Airbnb …
$257,409
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