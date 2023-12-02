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Коммерческая недвижимость в Северо-Западная Англия, Великобритания

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Ливерпуль, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Ливерпуль, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Великобритания Англия, г. Ливерпуль Предложение для инвесторов Апарта…
€136,850
в месяц
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Коммерческая 1 комната в Ливерпуль, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Ливерпуль, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Великобритания Англия, г. Ливерпуль Предложение для инвесторов Но…
€101,150
в месяц
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Коммерческая в Манчестер, Великобритания
Коммерческая
Манчестер, Великобритания
Великобритания Англия г. Манчестер   Апартаменты с доходом  …
€153,967
в месяц
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