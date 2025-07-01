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Квартиры с садом в Maidenhead, Великобритания

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Maidenhead, Великобритания
Квартира 1 спальня
Maidenhead, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Откройте для себя потрясающую коллекцию домов с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями, расположенных в оч…
$492,158
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Квартира 2 спальни в Maidenhead, Великобритания
Квартира 2 спальни
Maidenhead, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Исследуйте прекрасную коллекцию домов с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями в живописном городе Мейденх…
$636,594
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