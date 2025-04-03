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Жильё в London Borough of Tower Hamlets, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Льюишам, Великобритания
Квартира 1 спальня
Льюишам, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Откройте для себя яркий новый комплекс, предлагающий студии на берегу реки, апартаменты с 1,…
$497,729
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Параметры недвижимости в London Borough of Tower Hamlets, Великобритания

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1111 голосов