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Коммерческая недвижимость в London Borough of Southwark, Великобритания

1 объект найдено
Новый 5* отель с управляющей компанией в Лондоне в London Borough of Lambeth, Великобритания
Новый 5* отель с управляющей компанией в Лондоне
London Borough of Lambeth, Великобритания
Число комнат 200
5* отель в Лондоне с долгосрочным договором аренды с известной отельной сетью.  Кол-во но…
$132,68 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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