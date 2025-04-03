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Жильё в London Borough of Hillingdon, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный вдоль Гранд-Юнион-канала, этот совершенно новый жилой комплекс предлагает идеа…
$734,669
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Параметры недвижимости в London Borough of Hillingdon, Великобритания

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1111 голосов