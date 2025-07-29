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Жильё в Leicestershire, Великобритания

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Sysonby, Великобритания
Дом 3 спальни
Sysonby, Великобритания
Количество спален 3
King's Meadow - это дом с 3 и 4 спальнями, расположенный на окраине Eye-Kettleby и всего в 1…
$357,719
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Дом 3 спальни в Wigston, Великобритания
Дом 3 спальни
Wigston, Великобритания
Количество спален 3
Вигстон На лугах есть коллекция 2, 3, 4 и 5 спальных домов, недалеко от открытого пространст…
$425,214
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Дом 4 спальни в Blaby, Великобритания
Дом 4 спальни
Blaby, Великобритания
Количество спален 4
Откройте для себя идеальный баланс потрясающих сельских пейзажей и городской жизни в этом пр…
$701,945
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