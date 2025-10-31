Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Гринвич
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Гринвич, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Гринвич, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Гринвич, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Современная меблированная квартира площадью 80 м² в престижном районе Гринвич. В квартире…
Цена по запросу
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
