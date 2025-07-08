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Дома в Большом Манчестере, Великобритания

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Salford, Великобритания
Дом 4 спальни
Salford, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает современные таунхаусы, расположенные вдоль споко…
$660,662
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Параметры недвижимости в Большом Манчестере, Великобритания

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