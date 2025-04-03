Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Fulham
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Fulham, Великобритания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Fulham, Великобритания
Квартира 4 спальни
Fulham, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Эти апартаменты с четырьмя спальнями площадью 2320 кв. футов (215,5 м2) по цене £4 950 000 п…
$6,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов