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Дома с садом в Enfield, Великобритания

9 объектов найдено
Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
Этот потрясающий 5-комнатный полуотдельный дом расположен в престижном поместье Трент-Парк в…
$2,35 млн
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Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Шаг в вечную элегантность с этой замечательной 3-комнатной, 3-комнатной резиденцией в стиле …
$2,18 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Этот замечательный дом с 4 спальнями предлагает редкую возможность жить в одном из самых пре…
$3,45 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Шаг в мир исторической элегантности с этим 3-комнатным 3-комнатным домом для продажи в прест…
$1,98 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Откройте для себя идеальный баланс элегантности и практичности в этом красиво оформленном та…
$2,28 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Trent Park, расположенный в историческом и мирном анклаве, эти роскошные дома предлагают иде…
$2,15 млн
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Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этот потрясающий 4-комнатный семейный дом с 4 спальнями предлагает 1768 кв. футов продуманно…
$2,01 млн
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Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Опыт изысканной сельской местности, живущей в этом потрясающем 5-комнатном, 3-комнатном терр…
$2,56 млн
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Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этот потрясающий дом на террасе с 5 спальнями в Трент-парке идеально сочетает в себе совреме…
$2,30 млн
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