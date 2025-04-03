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Жильё в East Riding of Yorkshire, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Йоркшир и Хамбер, Великобритания
Квартира 1 спальня
Йоркшир и Хамбер, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенные в прекрасной заповедной зоне Mill Hill площадью 47 акров, эти эксклюзивные дом…
$580,823
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