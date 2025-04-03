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Жильё в Восточная Англия, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Уотфорд, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уотфорд, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эти элегантные дома в Уотфорде сочетают в себе вневременной дизайн с современными удобствами…
$640,236
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Квартира 2 спальни в South Cambridgeshire, Великобритания
Квартира 2 спальни
South Cambridgeshire, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Добро пожаловать в живописное новое сообщество в самом сердце Флит, Хэмпшир, предлагающее ид…
$875,217
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