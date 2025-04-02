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Квартиры в Dumfries and Galloway, Великобритания

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Dumfries and Galloway, Великобритания
Квартира 1 спальня
Dumfries and Galloway, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Мы представляем новый проект в Боу, E3, где современная жизнь встречается с зелеными ландшаф…
$653,162
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Параметры недвижимости в Dumfries and Galloway, Великобритания

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1111 голосов