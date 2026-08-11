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Квартиры с гаражом в Крифф, Великобритания

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Крифф, Великобритания
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Квартира 4 комнаты
Крифф, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 2/2
ЭЛМСConnaught Terrace, Crieff, Perthshire PH7 3DJШотландия*** Крыша полностью перепланирован…
$215,856
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