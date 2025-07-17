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Квартиры в Cheshire East, Великобритания

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Cheshire East, Великобритания
Квартира 1 спальня
Cheshire East, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Расположенная в процветающем центре Шеффилда, эта новая разработка предлагает уникальную инв…
$248,928
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Квартира 2 спальни в Cheshire East, Великобритания
Квартира 2 спальни
Cheshire East, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Расположенный в самом сердце Шеффилда, этот совершенно новый жилой комплекс предлагает исклю…
$392,268
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Квартира 2 спальни в Cheshire East, Великобритания
Квартира 2 спальни
Cheshire East, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этот потрясающий жилой комплекс, расположенный в самом сердце Шеффилда, представляет собой в…
$387,535
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Cheshire East, Великобритания
Квартира 1 спальня
Cheshire East, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эта уникальная новая разработка, расположенная в самом сердце Шеффилда, предлагает уникальну…
$259,546
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Квартира 1 спальня в Cheshire East, Великобритания
Квартира 1 спальня
Cheshire East, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Шеффилда, предлагает выдающуюс…
$237,720
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Квартира 1 спальня в Cheshire East, Великобритания
Квартира 1 спальня
Cheshire East, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Эта захватывающая новая разработка в самом сердце Шеффилда предлагает редкую возможность для…
$286,798
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Параметры недвижимости в Cheshire East, Великобритания

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