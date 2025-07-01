Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Cambridgeshire
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Cambridgeshire, Великобритания

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Cambridgeshire and Peterborough, Великобритания
Дом 4 спальни
Cambridgeshire and Peterborough, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этот современный отдельный дом предлагает идеальное сочетание современного дизайна и функцио…
$1,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cambridgeshire, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти