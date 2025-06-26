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Квартиры в Cambridgeshire and Peterborough, Великобритания

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Linton, Великобритания
Квартира 1 спальня
Linton, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя современную жизнь в центре Западного Лондона, где комфорт и удобство сочет…
$540,576
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Квартира 2 спальни в Linton, Великобритания
Квартира 2 спальни
Linton, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Откройте для себя современную жизнь в Западном Лондоне, где встречаются стиль, комфорт и удо…
$971,002
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Параметры недвижимости в Cambridgeshire and Peterborough, Великобритания

с садом
Недорогая
Элитная
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