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Пентхаусы в Шардже, ОАЭ

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1 объект найдено
Пентхаус в Аш-Шарджа, ОАЭ
Пентхаус
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 162 м²
Это премиальное жилое сообщество имеет стильно оформленные апартаменты с высококачественной …
$4,49 млн
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Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

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