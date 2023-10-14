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Коммерческая недвижимость с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Ras, ОАЭ
Коммерческая 10 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Ras, ОАЭ
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 858 м²
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
€1,65 млн
Realting.com
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