ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Коммерческая
Рас-эль-Хайма
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Производство
Дубай, ОАЭ
3 866 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,25 млн
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
143 м²
Fam Properties предлагает оборудованный, разделенный и меблированный офис в Business Bay в з…
€901,017
Рекомендовать
Инвестиционная
Дубай, ОАЭ
149 м²
Важно: возможность в стратегическом районе Местоположение: JVT Готовность: 1 квартал 2…
€843,421
Рекомендовать
Другое со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
15 502 м²
29
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…
€48,20 млн
Рекомендовать
Магазин
Дубай, ОАЭ
44 м²
Fam Properties рада предложить этот большой торговый объект в Azizi Riviera 8, идеально подх…
€386,150
Рекомендовать
Отель 1 спальня с парковкой, в центре города, с видеонаблюдением
Дубай, ОАЭ
1
80 м²
5
Являясь специалистом по району в Jumeirah Lake Towers, мы рады предложить …
€327,317
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
108 м²
Полностью оборудованный офис с перегородками, оснащенный парковкой в Prism Tower, Бизнес-Бей…
€360,407
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
169 м²
Агентство недвижимости Fam предлагает вам эксклюзивную возможность приобрести этот офис в зд…
€515,570
Рекомендовать
Коммерческая 10 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Ras, ОАЭ
10
10
1 858 м²
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
€1,70 млн
Рекомендовать
Офис
Дубай, ОАЭ
115 м²
FAM PROPERTIES рад предложить на продажу просторный офис в районе Iris Bay, Business Bay, не…
€445,360
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
69 м²
Предупреждение: возможность в стратегической зоне - розничные магазины в Майами 2 Местопо…
€388,852
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с парковка
Ras, ОАЭ
Наш клиент предглагет динамичную инвестициону строиность располеннум в сальном. Объект комме…
€3,09 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL