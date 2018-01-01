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Новая резиденция Azure с бассейном рядом со школами и торговыми центрами, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€282,003
;
12
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О комплексе

Предлагаются функциональные апартаменты с балконами и террасами.

Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.

Резиденция располагает общим бассейном.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 5 минут
  • Британская школа - 7 минут
  • Торговый центр - 2 минуты
  • Mall of Emirates - 7 минут
  • Больница - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
€282,003
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