Plaza Boutique

Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания.
Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город.
Удобства и оснащение в доме
оборудованная кухня
окна во всю длину
кровати королевского размера
высокоскоростной Интернет
лучший мрамор
ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем
Преимущества
Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.
Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула.
Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%.
Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году.
Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина.
Дубай Интернет Сити всего в 5 км.
Ближайшее поле для гольфа в 7 км.
Госпиталь в 8,5 км.
Дубай Хиллс Молл в 14 км.
Международный аэропорт в 40 км.
технические характеристики
Тип - Квартира
Размер - 2368 кв. Футов
Количество спален - 4
Количество ванных комнат - 5
25 минут от центра города
25 минут от аэропорта
без мебели
вакантный
особенности
Комната горничной
Полностью оборудованная кухня
Встроенные шкафы
Просторный балкон
Общий бассейн
Общий тренажерный зал
Частный доступ к пляжу
1 парковочное место
О районе
Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга.
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DG1 Living – это 20-этажный комплекс премиум-класса от компании DarGlobal, расположенный вдоль Dubai Water Canal в Business Bay. Для приобретения доступны апартаменты с 1–3 спальнями. В каждой резиденции будет балкон, а в недвижимости с тремя спальнями для максимального удобства владельцев будет предусмотрена комната для прислуги.
Инфраструктура:
- Площадка для барбекю;
- Парковка;
- Пешеходные дорожки;
- Бассейн;
- Общая зона с бассейном;
- Фитнес-зал.
Расположение:
Жители района Business Bay могут доехать до района Downtown Dubai за 10 минут, а до знаменитой Dubai Marina и Международного аэропорта Дубая можно доехать на автомобиле за 20-25 минут. Ближайшие автобусные остановки — Binary Tower 1, а также станция метро Business Bay, которая находится в 10-15 минутах ходьбы.
Семьи с детьми могут посещать близлежащие учебные заведения: детский сад Blossom Business Bay, детский сад Learning Tree и детский сад Canadian Kids, а также частную школу JSS и международную школу Global Indian. В районе Business Bay расположено множество развлекательных центров, до которых можно добраться на автомобиле всего за несколько минут от дома.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!