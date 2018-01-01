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Plaza Boutique

Дубай, ОАЭ
от
€1,93 млн
;
16
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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
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Дубай, ОАЭ

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Plaza Boutique
Дубай, ОАЭ
от
€1,93 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: TRANIO
Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания. Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город. Удобства и оснащение в доме оборудованная кухня окна во всю длину кровати королевского размера высокоскоростной Интернет лучший мрамор ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем Преимущества Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor. Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула. Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%. Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году. Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина. Дубай Интернет Сити всего в 5 км. Ближайшее поле для гольфа в 7 км. Госпиталь в 8,5 км. Дубай Хиллс Молл в 14 км. Международный аэропорт в 40 км.
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технические характеристики Тип - Квартира Размер - 2368 кв. Футов Количество спален - 4 Количество ванных комнат - 5  25 минут от центра города 25 минут от аэропорта без мебели вакантный особенности Комната горничной Полностью оборудованная кухня Встроенные шкафы Просторный балкон  Общий бассейн Общий тренажерный зал Частный доступ к пляжу 1 парковочное место   О районе Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
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Площадь 76–107 м²
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Сдача в: 2026
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! DG1 Living – это 20-этажный комплекс премиум-класса от компании DarGlobal, расположенный вдоль Dubai Water Canal в Business Bay. Для приобретения доступны апартаменты с 1–3 спальнями. В каждой резиденции будет балкон, а в недвижимости с тремя спальнями для максимального удобства владельцев будет предусмотрена комната для прислуги. Инфраструктура: - Площадка для барбекю; - Парковка; - Пешеходные дорожки; - Бассейн; - Общая зона с бассейном; - Фитнес-зал. Расположение: Жители района Business Bay могут доехать до района Downtown Dubai за 10 минут, а до знаменитой Dubai Marina и Международного аэропорта Дубая можно доехать на автомобиле за 20-25 минут. Ближайшие автобусные остановки — Binary Tower 1, а также станция метро Business Bay, которая находится в 10-15 минутах ходьбы. Семьи с детьми могут посещать близлежащие учебные заведения: детский сад Blossom Business Bay, детский сад Learning Tree и детский сад Canadian Kids, а также частную школу JSS и международную школу Global Indian. В районе Business Bay расположено множество развлекательных центров, до которых можно добраться на автомобиле всего за несколько минут от дома. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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