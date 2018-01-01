Grenland residence by Arloid

Дубай, ОАЭ

от €904,222

152–215 м² 2

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. BLVD Heights — премиальный жилой комплекс в Downtown Dubai от одного из ведущих застройщиков эмирата Emaar Properties. К отличительным особенностям апартаментов BLVD Heights можно отнести комнаты со свободной планировкой, просторные спальни, современный дизайн с премиальной отделкой и панорамные окна с видом на бульвар Mohammed Bin Rashid и новый оперный театр Dubai Opera. Недвижимость BLVD Heights относится к элитному сегменту и включает всю необходимую для комфортного проживания инфраструктуру. ИНФРАСТРУКТУРА: - тренажерный зал и фитнес центр; - общественный центр; - торговая зона с магазинами и ресторанами; - ландшафтный сад и зона для барбекю; - бассейны для взрослых и детей; - игровая детская зона; - wellness центр; - подземный двухуровневый паркинг с лифтом. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Башни BLVD Heights построены в центральном районе эмирата Downtown Dubai, на бульваре Дубая на бульваре Mohammed Bin Rashid. Комплекс окружают магазины, рестораны, клубы и прочие развлекательные заведения. В пределах 15 минут ходьбы находятся такие известные достопримечательности, как Dubai Opera, Burj Khalifa, Dubai Fountain и Dubai Mall. Также в этом районе расположены первоклассные образовательные, культурные объекты и бизнес-центры. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮ ПО ОБЪЕКТАМ ДУБАЯ!