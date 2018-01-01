  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Grenland residence by Arloid

Grenland residence by Arloid

Deira, ОАЭ
от
€269,577
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

AG Luxury Properties с гордостью представляет эту просторную квартиру с 2 спальнями, расположенную в Гренландии, Дубай.

Расположенный в 11 районе Мохаммеда Бин Рашида, это новейший непревзойденный проект в Дубае.

Grenland Residence состоит из апартаментов премиум-класса.

Функции:
современный тренажерный зал, оснащенный высококлассным оборудованием
Шестиэтажный водопад встроен в центральный двор.
18-метровый пейзажный бассейн с отдельным детским бассейном
просторная многофункциональная терраса на крыше с зоной барбекю
шезлонги
Потрясающий панорамный вид на горизонт Дубая.
Полностью меблированная и полностью оборудованная

Цена продажи: 1,050,000 AED

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 0.1
Цена за м², EUR 2 779 143
Цена квартиры, EUR 269 577
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 0.2
Цена за м², EUR 1 728 057
Цена квартиры, EUR 269 577
Местонахождение новостройки
Deira, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
от
€461,685
Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€301,497
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Shores | Emaar
Дубай, ОАЭ
от
€569,000
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seagull Point | District One
Дубай, ОАЭ
от
€362,000
Многоквартирный жилой дом Studio | Beach Oasis | Azizi
Дубай, ОАЭ
от
€149,000
Вы просматриваете
Grenland residence by Arloid
Deira, ОАЭ
от
€269,577
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Blvd Heights
Жилой комплекс Blvd Heights
Дубай, ОАЭ
от
€904,222
Площадь 152–215 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. BLVD Heights — премиальный жилой комплекс в Downtown Dubai от одного из ведущих застройщиков эмирата Emaar Properties. К отличительным особенностям апартаментов BLVD Heights можно отнести комнаты со свободной планировкой, просторные спальни, современный дизайн с премиальной отделкой и панорамные окна с видом на бульвар Mohammed Bin Rashid и новый оперный театр Dubai Opera. Недвижимость BLVD Heights относится к элитному сегменту и включает всю необходимую для комфортного проживания инфраструктуру. ИНФРАСТРУКТУРА: - тренажерный зал и фитнес центр; - общественный центр; - торговая зона с магазинами и ресторанами; - ландшафтный сад и зона для барбекю; - бассейны для взрослых и детей; - игровая детская зона; - wellness центр; - подземный двухуровневый паркинг с лифтом. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Башни BLVD Heights построены в центральном районе эмирата Downtown Dubai, на бульваре Дубая на бульваре Mohammed Bin Rashid. Комплекс окружают магазины, рестораны, клубы и прочие развлекательные заведения. В пределах 15 минут ходьбы находятся такие известные достопримечательности, как Dubai Opera, Burj Khalifa, Dubai Fountain и Dubai Mall. Также в этом районе расположены первоклассные образовательные, культурные объекты и бизнес-центры. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮ ПО ОБЪЕКТАМ ДУБАЯ!  
Многоквартирный жилой дом Studio | Arbor View | Ellington
Многоквартирный жилой дом Studio | Arbor View | Ellington
Дубай, ОАЭ
от
€198,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Арьяне, известные как Arbor View от Ellington Properties Основные моменты; С 171 куратором лимитированных квартир Потрясающий архитектурный дизайн, который легко интегрируется с Natire Привлекательные и гибкие варианты плана платежей доступны в кратчайшие сроки Продуманные интерьеры с высококачественной отделкой и высококачественной техникой Расширяющиеся окна с захватывающим видом на пышные зеленые пейзажи Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 574 кв. Прачечная Рабочая станция Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Golf Grand | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Golf Grand | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€872,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to to present 3 bedroom apartment, located in Dubai Hills Estate, known as Golf Grand by Emaar Amenities & Facilities; 3 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 2,011 Sqft Foyer Store area Maid room Laundry area Maid room Walk-in-wardrobe Hallway Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Fitness centre Multipurpose hall Landscaped podium deck 24/7 Security Covered parking spaces Basketball & Tennis court Dining & Retail outlet Supermarket & Shopping area Health care centre Sports court Jogging, Running & Cycling area Garden Kid’s Park School & Institute Cabanas Tropical Garden Areas Locations Nearby; Downtown – 15 mins Burj Khalifa – 15 mins Dubai Marina – 15 mins Dubai International Airport – 20 mins Al Maktoum International Airport – 30 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Realting.com
Перейти