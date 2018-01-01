Grenland residence by Arloid

AG Luxury Properties с гордостью представляет эту просторную квартиру с 2 спальнями, расположенную в Гренландии, Дубай.
Расположенный в 11 районе Мохаммеда Бин Рашида, это новейший непревзойденный проект в Дубае.
Grenland Residence состоит из апартаментов премиум-класса.
Функции:
современный тренажерный зал, оснащенный высококлассным оборудованием
Шестиэтажный водопад встроен в центральный двор.
18-метровый пейзажный бассейн с отдельным детским бассейном
просторная многофункциональная терраса на крыше с зоной барбекю
шезлонги
Потрясающий панорамный вид на горизонт Дубая.
Полностью меблированная и полностью оборудованная
Цена продажи: 1,050,000 AED